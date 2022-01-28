Bakanlık, vergi dilimi nedeniyle maaşların ne kadar azalacağını açıkladı

Bakanlık Tebliğ'i yayımladı. Memur maaşlarının vergi dilimi ile nasıl düşeceği de örneklerle gösterilmiş oldu.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50,4'lük artış sonrasında asgari ücrete kadar olan kısım için tüm çalışanlar için vergi muafiyeti getirildi.

BAKANLIK AÇIKLADI: MAAŞLAR BÖYLE DÜŞECEK

Memur ve memur emeklileri zam oranı ise yüzde 30,95 oldu. Memurlara toplu sözleşme zammı dışında enflasyon farkının üstüne %2,5'lik bir fark verildi. Bu fark da çağrımıza rağmen refah payı olacak şekilde değiştirilmedi ve sadece enflasyon farkının erken ödenmesi oldu.

MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ( % 7,5) OCAK AYINDA YOLCU

Ekonomistler ise bu ay yüzde 13-15 arası enflasyon rakamı bekliyor. Yani memurların aldığı yüzde 7,5'lik toplu sözleşme zammı daha 2022'nin ilk ayı olan Ocak ayında yolcu olacak.

Bugün yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) ile asgari ücret istisnasının nasıl uygulanacağı belirtildi. Tebliğ ile memurların maaş kayıplarının nasıl olacağı da netleşmiş oldu. İşte Tebliğ'de dikkat çeken o detay...

MEMUR, SÖZLEŞMELİ VE İŞÇİLER İÇİN VERGİ ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) yayımlamış olduğu 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile memur, sözleşmeli ve işçi maaşlarından alınmayacak vergi istisnasını örneklerle açıklamıştı.

MEMUR MAAŞLARI DÜŞÜŞÜ TABLODA

Bakanlığın yayınladığı örnek tablo başka ücret geliri olmayan memurlar için de geçerlidir. Tablo dikkatlice incelendiğinde brüt ücret hesabından yapılan hesaplamada brüt ücreti 8.000 TL olan çalışan için Ocak ayında 6.395 TL net ücret ele geçmektedir. Ücretin yıl içinde hiç artmaması hesabı ile yapılan vergi hesabında Aralık ayında çalışanın eline geçen net ücret 5.791 TL olmaktadır. Yani 8.000 TL brüt ücret alan bir kişi gelir vergisi dilimleri nedeniyle memurların Aralık ayı maaşı Ocak ayı içerisinde aldıkları maaştan 604 TL daha eksik olacaktır.

Bakanlığın Tebliğinde yer alan tablodaki 8.000 TL brüt ücret alan bir kişinin maaş kayıpları şu şekilde;

AYLAR BRÜT ÜCRET NET ELE GEÇEN ÜCRET

AYLAR BRÜT ÜCRET NET ELE GEÇEN ÜCRET Ocak 8.000 TL 6.395 TL Aralık 8.000 TL 5.791 TL Maaş kaybı (Net) 604 TL

AĞUSTOS'DA VERGİ ARTIYOR, MAAŞLAR DÜŞECEK!

Bu Tebliğde yer alan bilgilere göre 2022 yılında asgari ücretlilerden hiçbir şekilde vergi alınmayacağı, diğer çalışanlar için de aynı tutarda vergi alınmayacağı hüküm altına alındığı için Tebliğde Ağustos ayından itibaren diğer çalışanlar için istisna tutarı da artmaktadır. Aşağıda yer verilen örnekteki tabloda bu durum açıkça görülmektedir.

Bakanlığın Tebliğ'de kullandığı ve bakaca bir ödeme yapılmayan kişi için örneği milyonlarca memur için de örnek teşkil etmektedir.

Örnek: İşveren (I)'nın işyerinde çalışan Bay (İ)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 8.000 TL'dir. Bay (İ)'ye başkaca bir ödeme yapılmamakta ve Bay (İ)'nin 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca, kesilen sigorta primi dışında bir indirimi bulunmamaktadır.

SENDİKALAR İTİRAZ ETMİŞTİ FAKAT SES ÇIKMADI

Asgari ücretliler için yıl içersinde maaşlarının hiç düşmemesi için yapılan düzenleme asgari ücretlileri vergi dilimine karşı korumaktadır. Memur sendikaları vergi dilimlerinin yükseltilmesi için talepte bulunmuş fakat geçmiş yıllarda da vergi dilimlerinin çok az miktarda artırılması sonucu bu günün tablosu karşımıza çıkmıştır. Yani sorun sadece bu yıldan kaynaklanmamaktadır. Vergi dilimleri memur maaş arıtış oranlarının ve enflasyonun çok altında kaldığı için memurlar daha fazla vergi ödemek zorunda kalmışlardır.

GELİR VERGİ DİLİMLERİ 2022

2022 yılı gelir vergi dilimleri şöyle oldu;

Gelir Vergisi Dilimi (2022 yılı) Vergi Oranı 32.000 TL'ye kadar %15 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası %20 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası %27 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası %35 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası %40

**Hesaplamalarda Temmuz maaş artışları eklenmemiştir.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve sadece brüt 8.000 TL maaş alan kişinin ücret hesaplaması örneği şu şekilde;