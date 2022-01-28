Kar kazaları artırdı, kaportacılarda araç koyacak yer kalmadı

Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanan trafik kazaları sonrası araç sahipleri soluğu tamircilerde aldı.

İşleri artan tamirciler ise gece gündüz çalışıp yoğun talebe yetişmeye çalışıyor.

Kaza yapan araçların yoğun talebi üzerine oto kaportacılarda araçları koyacak yer kalmadı.

Kar yağışı sebebiyle işleri yüzde 40 artan tamirciler tam kapasite çalışıyor.

Kar yağışı sebebiyle kazaların sayısının arttığını belirten bir iş yeri sahibi, "Normal zamana göre işlerde yüzde 40 artış var, gece gündüz çalışıp gelen talebi karşılamaya çalışıyoruz. Kaza yapan araç sahipleri bizi aradığı takdirde biz her türlü sigorta ve kasko takiplerini yapıp araçlarını onarıyoruz" dedi.