Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünün buzlu yolda kayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Ocak 2022 10:07
Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünün buzlu yolda kayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saat 08.50 sıralarından Van-Tatvan karayolu üzerindeki Atalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
2'Sİ AĞIR, 9 YARALI
İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 9 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız