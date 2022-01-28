Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,09 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 2.006,79 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88'le orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,12'yle elektrik oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kazancıyla 1.997,69 puandan tamamladı.

Analistler, para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik riskler nedeniyle küresel pay piyasalarında işlem hacimlerinin düşük, oynaklığın ise yüksek seyretmeye devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasalarda ise risk iştahının nispeten arttığını söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.880 seviyesinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.