TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, başarılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Özellikleriyle Türkiye'nin küresel teknoloji markası olan TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ocak 2022 22:32
Dünyanın büyük ilgi gösterdiği yerli otomobil TOGG ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi.
CES'İN EN İYİ 20 MARKASI'NDAN BİRİ OLDU
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız