Başakşehir, Salih Uçan'ı kiraladı

Beşiktaş'ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Salih Uçan, bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'e kiralandı.

Siyah-Beyazlı ekipte toplam 15 maçta şans bulan Salih Uçan, 548 dakika süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta gol veya asist katkısı yapamadı.

Daha fazla şans bulmak istediği Başakşehir'den kendisine gelen öneriyi kabul eden başarılı orta saha oyuncusu, kulübüyle de görüşerek transferi bizzat kendisi tamamladı.