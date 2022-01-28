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İlaç için karda 12 kilometre yürüdüler

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir hastanın ilaçlarını alabilmek için hasta yakınları ve komşuları 12 kilometre yürüdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Ocak 2022 11:07
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İlaç için karda 12 kilometre yürüdüler

Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde yaşayan 75 yaşındaki böbrek hastası Mahmut Karaman'ın ilacı bitince ağrıları arttı. Karaman, Sincik ilçe merkezindeki eczaneyi arayarak raporlu olarak sürekli kullandığı ilacı kendisine göndermelerini istedi. Ancak bir haftadır aralıksız yağan kar nedeniyle köy yolu kapalıydı.

Eczane görevlileri ilacı İl Özel İdare ekiplerine teslim ederek hastaya ulaştırmalarına istedi. Özel idare ekipleri bir günlük çalışmanın ardından kar kalınlığının yer yer 3 metreye yaklaştığı Hüseyinli köyü Yüksekova mezrasına ancak ulaşabildi.

Ağrıları artan yaşlı adamın yardımına yakınları ve komşuları yetişti. Mahmut Karaman'ın ilacın almak için yola çıkan Mehmet Toprak ve arkadaşları karda batmamak için ayaklarına taktıkları hedik ile 4 saatlik yürüyüşün ardından 6 kilometre uzaklıktaki Yüksekova mezrasına ulaştı. Mahmut Karaman'a ait ilaç alarak Hüseyin'i köyüne geri döndüler. Toplam 8 saatlik yürüyüşün ardından Mahmut Karaman'a ilaçlar teslim edildi.

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