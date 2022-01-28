'FETÖ'yle mücadele FETÖ zihniyetiyle de mücadeledir'
Adalet Bakanı Gül: FETÖ'yle mücadele FETÖ zihniyetiyle de mücadeledir
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ocak 2022 11:08
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 28 Ocak Veri Koruma Günü dolayısıyla düzenlediği programda konuştu.
Bakan Gül: "Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden FETÖ'cü zihniyetin asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu hatırlatmak isteriz"Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız