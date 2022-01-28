Doğu'da 590 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle merkez ile ilçelerden Baskil, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Maden, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu ve Sivrice'de 245 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

- Şırnak

Şırnak'ta da dün akşamdan bu yana merkez ile Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, merkez ve Beytüşşebap ilçesine bağlı toplam 31 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

- Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ulaşıma kapanan merkeze bağlı 37, ilçelerden Adaklı'da 17, Genç'te 32, Karlıova'da 19, Kiğı'da 11, Solhan'da 13, Yayladere'de 8 ve Yedisu'da 2 köy yolunun açılması için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

- Siirt

Siirt'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ilçelerden Şirvan, Pervari ve Eruh'ta 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor.

- Batman

Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Sason ilçesinde kar yağışı etkili.

Kar ve tipi sonucu yolu ulaşıma kapalı Sason ilçesinde 45 köy ve 60 mezra, Kozluk'ta 2 mezra, Gercüş'te 2 köy ve Hasankeyf'te 1 köye ulaşımın sağlanması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.