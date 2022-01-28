iOS'un yeni sürümüyle gelecek emojiler belli oldu

MacRumors'un haberine göre, iOS'un 15.4 sürümü 37 yeni emojiyle gelecek. Henüz beta aşamasında olan yeni iOS sürümüne eklenen emojiler arasında eriyen yüz, selamlama, fasulye ve dudak ısırma simgeleri yer alacak.

Her zamanki gibi, yeni emojiler ve mevcut emojilerin çeşitli varyasyonları, telefonlardaki standart piktograf setini belirleyen Unicode standardının yeni bir sürümü sayesinde gelecek.

Emojipedia'da yer alan blog yazısında, Apple'ın yeni emojilerine dair ilk değerlendirmeler yer aldı. Emoji görünümünün biçimleri platformdan platforma değişiyor, ancak yeni emoji oluşturmaktan sorumlu olan Unicode Konsorsiyumu'ndan ne beklenebileceği konusunda bir fikir edinilebilir.

Kalabalıkta maske indirme sorununa çözüm gelecek

iOS 15.4 beta ayrıca, maske takarken Face ID kullanma özelliğini de içeriyor. iOS 15.4'ün bu özelliği sayesinde kullanıcılar maske takarken de Face ID teknolojisinden yararlanabilecek ve kolayca cihaz kilitlerini açabilecekler.