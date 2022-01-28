YÖK Başkanı Özvar'a Özbekistan'da 'fahri profesörlük' unvanı verildi

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, beraberindeki rektörlerle, yükseköğretim alanında atılması planlanan ortak adımlara ilişkin önemli temaslarda bulunmak amacıyla Özbekistan'da resmi ziyaretler gerçekleştiriyor.

Özvar ve beraberindeki heyet, 23-29 Ocak'ı kapsayan ziyaret programı çerçevesinde, sırasıyla Taşkent, Semerkand ve Buhara'da iki ülke üniversiteleri arasındaki ilişkilerin artırılmasına ve özellikle Taşkent'te kurulması planlanan Özbek-Türk Üniversitesine yönelik konulara ilişkin, muhataplarıyla bazı temaslarda bulundu.

Bu kapsamda son olarak, 2019'da Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin iş birliğinde kurulan Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Abu Ali İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Özvar, burada eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaret sırasında Buhara Devlet Tıp Enstitüsü tarafından Özvar'a iki ülke yükseköğretimine katkıları dolayısıyla "fahri profesörlük" unvanı tevdi edildi.

Özvar, bu unvanın, Özbekistan ve Türkiye arasında köklü, derin ve çok boyutlu iş birliğinin simgesi haline gelmesini ve iki ülke halklarının birbirine daha da yakınlaşmasına vesile olmasını dileyerek, üniversite yöneticilerine teşekkür etti.