Mersin'de sahte parayla dolandırıcılık iddiasına tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, S.D, Z.A.Ş, S.D. ve M.D, dolandırıldıkları şikayetiyle Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Müştekiler, kendilerini MİT ve emniyet görevlisi olarak tanıtan 2 kişinin, KKTC'deki define satışından elde ettiklerini söyledikleri sözde kazancı saklamaları için kendilerine verdiğini, zanlıların güven sağladıktan sonra da hesaplarındaki 800 bin lirayı çaldığını savundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olaya karışan şüphelilerin A.K. (36), F.K. (46) ve M.K. (49) olduğunu belirledi.

Define satışından kazanıldığı iddiasıyla müştekilere verilen 560 bin Türk Lirası ve 230 bin doların sahte olduğunu belirleyen ekipler, sahte banknotlara el koydu.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan A.K. ve M.K. gözaltına alındı.

M.K. savcılık talimatıyla salıverildi, adliyeye sevk edilen A.K. ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adresinde bulunamayan F.K'yi arama çalışmaları devam ediyor.