Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Oha diyorum

Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Üst görevlere atanmada toplu sözleşme sürprizi!
Üst görevlere atanmada toplu sözleşme sürprizi!
Konya Şehir Hastanesinde 3 sağlık çalışanı, hasta yakınlarınca darbedildi
Konya Şehir Hastanesinde 3 sağlık çalışanı, hasta yakınlarınca darbedildi
Altının düşüşü devam ediyor, gram altın 785 lira
Altının düşüşü devam ediyor, gram altın 785 lira
ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 9 milyona yaklaştı
ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 9 milyona yaklaştı
PKK'nın özel kuvvet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın özel kuvvet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu
2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu
Bakanlık, vergi dilimi nedeniyle maaşların ne kadar azalacağını açıkladı
Bakanlık, vergi dilimi nedeniyle maaşların ne kadar azalacağını açıkladı
EPDK, 2022 doğalgaz tüketim tahminini belirledi
EPDK, 2022 doğalgaz tüketim tahminini belirledi
Asgari ücrette merak edilen istisna netleşti
Asgari ücrette merak edilen istisna netleşti
En çok işçi hangi sendikada yer alıyor? Bakanlık liste yayımladı
En çok işçi hangi sendikada yer alıyor? Bakanlık liste yayımladı
3 Kamu kurumu 196 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 196 personel almak için ilana çıktı
Antalya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Antalya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Genç çift traktör kazasında hayatını kaybetti
Genç çift traktör kazasında hayatını kaybetti
Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi
Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler
Üç ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
Üç ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
Bakanlık uyardı: Dolandırıcılar paranızın ve kişisel bilgilerinizin peşinde
Bakanlık uyardı: Dolandırıcılar paranızın ve kişisel bilgilerinizin peşinde
Kadın girişimci, kamu binasını istihdam kapısına dönüştürdü
Kadın girişimci, kamu binasını istihdam kapısına dönüştürdü
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt
Ana sayfaHaberler Yaşam

Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Oha diyorum

Elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşan Seray Sever, "Ben buna oha diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ocak 2022 13:40
Yazdır
Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Oha diyorum

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı.

5 aylık hamile olan Seray Sever, 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak

"Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura"

diyerek tepkisini dile getirdi.

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel de 2 bin 550 liralık faturayı

"Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim"

 ifadeleriyle paylaşmıştı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede koronavirüs olmuş
Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede koronavirüs olmuş
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Asiye'den üzücü haber taburcu olma tarihi ertelenmek zorunda kaldı
Asiye'den üzücü haber taburcu olma tarihi ertelenmek zorunda kaldı
İstanbul'da otoyolda İETT otobüsünden indirilen yolculardan tepki
İstanbul'da otoyolda İETT otobüsünden indirilen yolculardan tepki
Marmaray 4 günde 1 milyon 250 bin kişiyi taşıdı
Marmaray 4 günde 1 milyon 250 bin kişiyi taşıdı

Bu Habere Tepkiniz

Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!
Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı
MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü
Danıştay 10. Dairesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 57.476 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu
Anayasa Mahkemesi, eşi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından dolayı POMEM'den çıkarılan öğrencinin açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?
Kesinleşen disiplin cezası idarenin tek yönlü iradesi ile geri alınamaz
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar
Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Danıştay'dan önemli karar
Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Kastamonu Üniversitesi, Şef kadroları için sözlü sınava katılmaya hak kazanan personele 100 tam puan vererek yazılı sınav puanlarına göre atanmalarına imkan tanımıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Mahkum 8. Bölüm Fragmanı
Mahkum 8. Bölüm Fragmanı
Mahkum dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Mahkum'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Mahkum 3 Şubat 2022 Perşembe akşamı FOX'ta... İşte Mahkum dizisinin yeni fragman
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Yeni araştırma: İlk corona virüs vakası Avrupa'da mıydı?
Yeni araştırma: İlk corona virüs vakası Avrupa'da mıydı?
Norveç'teki araştırmacılar, ilk resmi teşhis konmadan önce Covid-19'un Avrupa'da ve dünyada yaygın olduğunu açıkladı. Oslo yakınlarındaki Akershus Üniversite Hastanesi'ndeki bilim insanları, 12 Aralık 2019'da hamile bir kadından alınan kan örneğinde pozitif corona virüs sonucu tespit ettiklerini duyurdu.