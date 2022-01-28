Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Oha diyorum

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı.

5 aylık hamile olan Seray Sever, 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak

"Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura"

diyerek tepkisini dile getirdi.

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel de 2 bin 550 liralık faturayı

"Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim"

ifadeleriyle paylaşmıştı.