Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Oha diyorum
Elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşan Seray Sever, "Ben buna oha diyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ocak 2022 13:40
Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı.
5 aylık hamile olan Seray Sever, 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak
"Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura"diyerek tepkisini dile getirdi.
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel de 2 bin 550 liralık faturayı
"Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim"ifadeleriyle paylaşmıştı. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız