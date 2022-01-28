MSB açıkladı: Askerlik sınıflandırma grubu ne demek?

Milli Savunma Bakanlığı askerlik sevk tarihlerini açıklarken numaralar ile gruplandırma yaparak belirtti. Askerlik sınıflandırma gruplarının ne anlama geldiğini merak eden adaylar sınıflandırma gruplarını araştırmaya başladı. Merak edilen sınıflandırma grubu 1,2 ve 3'ün ne anlama geldiği haberin detaylarında...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından vatani görevlerini yapacak olan adayların askerlik sevk tarihleri ve yeri açıklandı. Açıklanan sonuçlarda adaylar askerlik sınıflandırma gruplarının ne anlama geldiğini merak ediyor.

Sınıflandırma sonuçları erişime açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, er ve erbaşlar için seçim ve sınıflandırma sonuçlarını erişime açtı.

Adaylar, askerlik yerlerini sonuçlarını e-Devlet aracılığı ile sorguluyor.

Celp ve sevk tarihleri, gruplar halinde duyuruluyor. Sınıflandırma grubu 1,2 ve 3 şeklinde açıklandı. Binlerce aday bu grupların ne anlama geldiğini araştırıyor.

Peki, askerlik sınıflandırma grupları nedir? Sınıflandırma grubu 1, 2 ve 3 ne anlama geliyor? İşte askerlik sınıflandırma hakkında detaylar.

Askerlik sınıflandırma grupları

Birinci grupta kimlerin ikinci ve üçüncü grupta kimlerin askere alınacağı tamamen sistemsel olarak belirlenmektedir. Bir celp dönemi için toplam alınacak askerlerin %90'ı birinci grupta %10'u ise ikinci ve üçüncü grupta askere alınmaktadır.

Birinci grup

-Yükümlü: Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1'nci Grup)- Sevk Tarihleri 03 Şubat 2022

COVID-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler: 02-03 Şubat 2022

İkinci grup

-Erbaş/Er (2'nci Grup): Sevk Tarihleri 03 Mart 2022

COVID-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler: 02-03 Mart 2022

Üçüncü grup

-Erbaş/Er (3'ncü Grup): 31 Mart 2022

COVID-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler: 30-31 Mart 2022