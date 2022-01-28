Uzmanından icradan araç alma tüyoları

İkinci el araç piyasasında yaşanan artış, birçok vatandaşı icradan satışa çıkartılan araçlara yönlendi. Vatandaşlar, icradan satışa çıkartılan araçları piyasa değerinin çok altındaki fiyatlardan satın alabiliyor. İcradan ikinci el araç almak isteyenlerin merak ettiği birçok konuda açıklamalarda bulunan 'icraburada.com' Genel Müdürü Caner Çakı, ihaleler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında önemli bilgiler verdi. İcra ihalelerine kimlik kartı ve ihale başvuru bedelinin ödenmesi ile vatandaşların katılabildiğini belirten Caner Çakı, 1İcralık arabaların ihalelerine sadece nüfus cüzdanınız ve ihale katılım bedelinin ödenmesi ile katılabilirsiniz. İsteyenler, ihaleye nakit para yerine bankalardan alabilecekleri teminat mektubu ile de katılabilirler. İhaleler, yediemin otoparkında, icra müdürü, yediemin otopark yetkilileri, tellal ve hatta gerekirse polis eşiğinde gerçekleşir. İhalelerin gerçekleştiği alan 24 saat kameralarla izlenmektedir. İhalelerin güvenliği tamamen devletin sorumluluğu altındadır. Ayrıca ihaleye fesat karıştırmanın hapis cezasına kadar uzanan ağır cezaları vardır" dedi.

"2.el otomobil alımlarından dahi daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz"

Piyasa değerinin yarı fiyatına, icra ihalelerinde satışa çıkan taşıtların olduğuna değinen Caner Çakı, "Araçlara bilirkişi tarafından bir değer biçilir ve araçlar bu değerin yarı fiyatına açık arttırma usulü ile satışa çıkar. Borçluların borçlarını ödemeleri hususunda büyük önem arz eden icra ihalelerinden icralık araç almak, sağladığı avantajlar ile de dikkat çekmektedir. Satın alınan malın güvenliği konusunda verilen devlet güvencesi ile 2.el otomobil alımlarından dahi daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz'' şeklinde konuştu.

"Aracın satış şartnamesinde yazanın haricinde bir durum varsa satış iptal edilebilir"

Araçların satış sonrası teslimatı sürecine de değinen Çakı, "Satış şartnamesinde aracın durumunu belirten bilgiler vardır. Siz aracı teslim almaya gittiğinizde şartnamede yazan bilgilerin dışında herhangi bir eksik ya da beklenmedik bir durum var mı buna bakarsınız. Aracın satış şartnamesinde yazanın haricinde bir durum var ise aracı otoparktan teslim almadan, kişi dilerse ihalenin feshini isteyerek satışı iptal edebilmektedir. Yediemin otoparklarında, satışın sonrasında gerçekleşen veya tutanaklarda yer almayan durumlardan, satın alan kişi sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda, haklı bir sebebiniz var ise ödenen tüm tutarlar ihalenin feshi talep edilerek iade alınabilir" ifadelerini kullandı.

"İhaleye fesat karıştırmanın hapis cezasına kadar uzanan ağır cezaları var"

Kendilerine en fazla sorunun ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığı ile ilgili olduğunu belirten Caner Çakı, ''Özellikle çok fazla bahsi geçen ''ihale mafyası" tabirinin, icra ihaleleri için geçerli olmadığını söyleyebiliriz. İhaleler kamera ile izlenir ve devlet görevlileri tarafından yönetilir. O an gerçekleşecek en küçük bir şüphe uyandırıcı gelişme, yetkililere bildirilmesi halinde ihaleyi ertelemeye kadar gidebilecek sonuçlar doğurur. Üstelik ihaleye fesat karıştırmanın hapis cezasına kadar uzanan ağır cezaları vardır'' dedi.

"İhaleye girmeden önce yatırılan yüzde 20'lik teminat bekletilir"

İhale sonrasında aracın ücretinin yatırılmaması durumunda aracın yeniden ihaleye çıkartılacağını kaydeden Çakı, "ihaleyi kazandınız ve parasını yatıramadınız. O zaman ihaleye girmeden önce yatırılan yüzde 20'lik teminat bekletilir. Araç tekrar ihaleye çıkar eğer ikinci ihalede araç sizin aldığınız rakamın altında satılır ise aradaki fark sizin teminatınız için alınan paradan kesilir. İlk ihalenin üzerinde bir rakama satılır ise teminatınız hiç bir kesinti yapılmadan size tekrar ihale edilir" şeklinde konuştu.

"İhaleye fesat karıştırılmadığı sürece icradan alınan malları gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz"

İcradan araç alımları ile ilgili çeşitli söylemlerin olduğunu hatırlatan Caner Çakı, "İcradan alınan araçlar için ağlayanın malı gülene yar olmaz gibi bir düşünce var. Ben bu atasözünün icralık bir ürün için uygun olduğunu düşünmüyorum. Bir kişinin size borcu var fakat ödemiyor, sizde o kişinin size bu borcunu ödemesi için bekliyorsunuz. Burada borçlu değil borcu veren kişi mağdur. Borçlu aracını icradan önce satıp borcunu ödeyebilir fakat ödemediği durumda icra müdürlüğü devreye girip aracı satıp borcun ödenmesini sağlıyor. Bunun dışında bir firma ile iş yapmışsınız ve karşılığını alamıyorsunuz hakkınız olanı alamadığınızda devreye icra ihaleleri giriyor. Bu arada biz konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 'Alo Fetva Hattı'nı aradık ve konu ile ilgili fetva aldık. İsteyen arayabilir ve bilgi alabilir. İhaleye fesat karıştırılmadığı sürece icradan alım yapabilirsiniz ve alınan malları gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz cevabını aldık" ifadelerini kullandı.

"İcradan alım yapmak artık çok kolay"

İcra ihalelerinin hafta içi 09.00 -16.00 saatleri arasında gerçekleştiğini söyleyen Çakı, "Bu saatlerde çalışıyor olabilir veya bu süreçle zaman kaybı yaşamak istemiyor olabilirsiniz. İcradan alım yapmak istediğiniz ürünü "İcra İhaleleri Danışma Hattını arayarak bildirdiğiniz taktirde, alım sürecinden icra müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanıp teslimat sürecine kadar tüm işlemler sizin adınıza tamamlanıp anahtar teslimi yapılmaktadır. İcradan alım yapmak bu kadar kolay" dedi.