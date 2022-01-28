Türkiye'yi geçen yıl ziyaret eden kişi sayısı 30 milyonu geçti
Türkiye'yi geçen yıl ziyaret eden kişi sayısı 30 milyonu geçti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ocak 2022 16:21
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti." ifadelerini kullandı.
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Türkiyeye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti.Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 28, 2022