İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?

Gazeteci Tolga Şardan bugünkü yazısında "İmamoğlu yemekteydi, peki havalimanı Valisi neredeydi?" başlıklı yazısında, İstanbul Havalimanı Valisi İlker Haktankaçmaz'ın görevini yapmadığı anlamına gelecek ithamlarda bulundu. Şardan yazısında personelin erken çıktığı, eksik personelden dolayı kargaşa çıktığını iddia etti.

İGA Kurumsal İletişimin verdiği bilgilerde ise gerçekler tam tersi çıktı.

Kar felaketinin yaşandığı gün İstanbul Valiliği mesai saatlerini 15:30'a çekmiş olmasına rağmen, personel havalimanından dahi ayrılamadı. Zira saat 14:00'te bastıran kardan dolayı yollar kapandı. Havalimanında personel 3 vardiya görev yapmaktaydı, vardiyası biten personel gidemediği için iki vardiya personel havalimanında kaldı.

Havalimanı uçuşlara kapatıldığı için polisler pasaport kontrolü, gümrük personeli de kontrol yapabilecek yolcu dahi bulamamışken, personel eksikliğinden dolayı kargaşa çıktığının iddia edilmesinin söz konusu olamayacağı belirtildi.

İGA Kurumsal yetkilileri 3 vardiya çalışan personelden dolayı, temizlik hizmetlerinin kusursuz bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı Valisi İlker Haktankaçmaz yazıda iddia edildiğinin aksine gece yarısına kadar görevi başındaydı. 2 saatlik uykuyla ertesi gün görevine devam eden Haktankaçmaz'la ilgili iddiaların muhatabına hiç sorulmadan yazılmış olması ise Şardan gibi tecrübeli bir gazeteciye yakıştırılmadı.

İşte İstanbul Havalimanı Valisi İlker Haktankaçmaz'ın gece yarısına kadar süren operasyonu yürüttüğüne dair görüntüler

