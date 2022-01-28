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'Laf atma' cinayetinde tutuklu sanığa 18 yıl hapis istendi

Ankara'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi ve arkadaşları tarafından art arda 3 noktada tekme tokat dövülmesinin ardından kaldırıldığı hastanede ölmesiyle ilgili 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Cüneyt Yıldırım için 18 yıl hapis talep ederken, 7 sanık hakkında beraat, 2 sanık hakkında ise davanın düşmesini istedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Ocak 2022 20:55
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'Laf atma' cinayetinde tutuklu sanığa 18 yıl hapis istendi

Hasan Bağcı, 20 Ağustos 2020'de, Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda arkadaşlarıyla otururken, yanlarından geçen B.Ö. adlı kıza laf attı. B.Ö.'nün, durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım'a bildirmesi üzerine kavga çıktı. Bağcı ve arkadaşları ile Yıldırım ve arkadaşları arasındaki parkta başlayan kavga, 700 metre uzaklıktaki boş alanda devam etti. Kalabalık arasında kalan Bağcı, tekme tokat dövüldü. Grubun arasından kurtularak kaçan Bağcı, 300 metre ileride kendisini yakalayan Yıldırım tarafından tekrar tekme tokat dövüldü. Arkadaşının alıp götürmeye çalıştığı Bağcı, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından da darbedildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Bağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

10 KİŞİYE DAVA

Hasan Bağcı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada, 3 ayrı yerdeki kavgaya karıştıkları tespit edilen onlarca kişi, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen 20 kişi, adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 10'u serbest bırakılırken, Cüneyt Yıldırım, Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan mahkemece tutuklandı. 10 kişi hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMADA 8 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan 8'i, ilk duruşmada yaptıkları savunmaların ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi. Son kavga yerinde Bağcı'nın peşinden koşan ve yakaladıktan sonra darbettiği güvenlik kamera görüntülerine yansıyan B.Ö.'nün erkek arkadaşı Cüneyt Yıldırım ile tanık Mustafa Çokkaş'ın Bağcı'ya vurduğunu iddia ettiği Bünyamin Yıkılmaz'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuklu sanık Bünyamin Yıkılmaz da güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili bilirkişi raporu doğrultusunda 16 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

OLAY YERİNDE KEŞİF TALEBİNE RET

Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasında, Hasan Bağcı'nın ailesinin avukatları, olayın tam olarak aydınlatılamadığını, bu nedenle olay yerinde keşif yapılmasını, tüm sanıkların olay günü ve sonrasındaki iletişim kayıtlarının tespit edilmesini, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen Bağcı'nın aldığı darbeler sonucu beyin kanaması, akciğer doku ezilmesi ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü yönündeki raporun adli tıp uzmanının duruşmaya çağrılarak yorumlatılmasını ve bu noktada sanıkların sorumluluğunun tespit edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, gelinen aşamada bu talepleri, davanın seyrini değiştirmeyeceğine karar vererek reddetti.

18 YIL HAPİS İSTEMİ

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise tutuksuz sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan hakkında suçu işlediklerine dair delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi. Savcı, sanıklar Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır hakkında da ölüm olayının meydana geldiği 3'üncü kavgada yer almamaları nedeniyle haklarında 'kasten öldürme' suçundan açılan davanın düşmesine, sanık Cüneyt Yıldırım'ın ise yaralama kastı ile hareket ettiğini; ancak fiilin kastı aştığını belirterek, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden verme' suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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