Mahmut Arslan: Hizmet-İş Türkiye'nin en büyük sendikası

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, işçi sendikalarının 2022 yılı ocak ayı istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Hak-İş'in, işçilerin takdirini kazanmaya ve bütün zorluklara rağmen istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti.

Emek hareketinin güçlü sesi olabilmek ve emeğin geleceğini inşa edebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Arslan, bu çalışmalarla daha güçlü bir Türkiye ve Hak-İş hedeflediklerini ifade etti.

Hak-İş'in zorluklara rağmen büyük mücadele örneği verdiğini belirten Arslan, yürüdükleri kutlu yolda kendilerine inanan ve güvenen, bu başarılara ulaşmalarında emeği geçen, Hak-İş'in onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan Hak-İş mensuplarına teşekkür etti.

Hak-İş olarak elde ettikleri bu başarıyı yeni hedeflere ulaşmak için başlangıç noktası gördüklerini bildiren Arslan, Hak-İş'in büyümesinin, Türkiye'nin büyümesi anlamına geldiğine inandıklarını vurguladı.

Arslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Açıklanan istatistikler, toplam 15 milyon 294 bin 362 işçinin sadece yüzde 14,32'sine denk gelen 2 milyon 189 bin 645'inin sendikalara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle Hak-İş Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları Hak-İş çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Konfederasyonumuz Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikamız, 243 bin 643 üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikamız da 184 bin 845 üye sayısı ile Türkiye'nin üçüncü büyük sendikası olma özelliğini korudu. Hak-İş'e bağlı Öz Orman-İş, Öz Gıda-İş, Öz Ağaç-İş, Medya-İş, Öz Finans-İş, Öz Sağlık-İş sendikalarımız kendi iş kollarında birinci oldu. Türkiye'nin en büyük sendikası da olan Hizmet-İş Sendikamızla birlikte, konfederasyonumuza üye toplam 7 sendikamız sektörünün lideri oldu. Konfederasyonumuz, 729 bin 487 üye sayısı ve 21 üye sendikası ile birlikte örgütlenmeyi, büyümeyi ve güçlenmeyi sürdürecektir."