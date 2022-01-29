29 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
29 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, BBP'nin 29. kuruluş yıl dönümü töreni ile Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'na katılacak.
(Ankara/14.00-İstanbul/19.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ Milli Parkı Yönetim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Bursa/11.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçları başlayacak; Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef, Darüşşafaka-Türk Telekom ve Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/20.15/İzmir/15.30/Bursa/18.00)
2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası başlayacak; Hatayspor-Bellona Kayseri Basketbol ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare karşılaşmaları oynanacak.
(Hatay/14.00/Kocaeli/15.00)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, erteleme maçında deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.
(Sopron/21.00)
4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Mert Grup Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/14.00)
5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasına Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Halkbank, Bingöl Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta ve Altekma-Arkas Spor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.00 Tokat/15.30/Bingöl/16.00/İzmir/17.00)
6- Hentbol Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 11. maçında Kastamonu Belediyespor, İsveç'in Savehof takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Kastamonu/14.00)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta maçları yapılacak.
8- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları yapılacak.
9- TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 20. hafta mücadelesi başlayacak.
10- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık tek kadınlar finalinde ABD'li Danielle Collins ile Avustralyalı Ashleish Barty karşılaşacak.
(Melbourne/11.30)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız