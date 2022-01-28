Cem Yılmaz'dan HepsiJet işçilerine destek

Komedyen Cem Yılmaz, kargo şirketi HepsiJet çalışanlarına destek verdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

*Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir.

*Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur.