İletişim Başkanı Altun'dan Bozdağ için tebrik, Gül için teşekkür paylaşımı

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Bekir Bozdağ'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Abdulhamit Gül bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.