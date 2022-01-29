Küresel OSB: 230 fabrika kuruluyor

Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK Başkanı değişti!
TÜİK Başkanı değişti!
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
THY'de devir teslim töreni yapıldı
THY'de devir teslim töreni yapıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Küresel OSB: 230 fabrika kuruluyor

Bandırma'da yapımı devam eden ve teknoloji üretimine odaklanacak Marmara OSB'ye dünyadan büyük ilgi var. Bilişim, teknoloji, otomotiv, enerji ve biyomedikal sektörlerinde faaliyet gösteren birçok yabancı firma burada yer almak için başvurdu. 230 parseli bulunan ilk inovatif OSB'de doluluk oranı şimdiden yüzde 92'lere ulaştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 29 Ocak 2022 07:05
Yazdır
Küresel OSB: 230 fabrika kuruluyor

Türkiye, üretim ve ihracatı teknolojik ve katma değerli üretimle artıracak yeni projelerin çalışmalarına hız verdi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belirlenen 2 milyon 500 bin metrekarelik alanda çalışmaları başlatılan Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) teknolojik ve katma değerli üretim yapacak yerli ve yabancı sermayeli 230 fabrika kurulum için gün sayıyor. Yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelen Türkiye'nin ilk inovatif OSB'si Marmara OSB'de daha şimdiden doluluk oranı yüzde 92'lere ulaştı.

KATMA DEĞERLİ MAL ÜRETİLECEK

  • Nisan ayında yer teslimlerine başlanacak olan OSB'de bilişim, teknoloji, elektronik, otomotiv, enerji ve biyomedikal sektörleri başta olmak üzere uluslararası alanda faaliyet yürüten birçok yerli ve yabancı firma teknolojik ve katma değerli üretim yapacak. 'Türkiye'nin gelecek vizyonunu inşa ediyoruz' sloganıyla kurulan Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB'nin Başkanı Saadettin Çay, projenin son durumunu ve detayları Yeni Şafak'a anlattı.

YABANCILARIN İLGİSİ YOĞUN

Nisan ayında fabrikaların kurulumu için firmalara yer teslimine başlayacaklarını belirten Çay şunları söyledi: "Yabancı yatırımcılar, Marmara OSB'ye yoğun ilgi gösteriyor. 2 milyon 500 bin metrekarelik alanda, 5 bin ile 50 bin metrekare arasında değişen toplam 230 parselimiz bulunuyor. Biz bu parsellerde kurulacak olan fabrikaların altyapılarını yapıp fabrika kurulumları için yer tahsisi yapıyoruz. Şu an itibari ile parsellerin yüzde 92'si doldu. Yabancı yatırımcıların da yoğun ilgisi var. İsimlerini vermek istemiyorum, uluslararası piyasada faaliyet yürüten pek çok firma burada üretim yapacak. Yerli şirketlerle ortaklık kurarak OSB'mizden yer alan yabancı firma sayısı da oldukça fazla, burası doğrudan yabancı yatırım alan teknolojik ve katma değerli bir üretim merkezi olacak. Şu an itibari ile 150 firma buradan yer aldı, 50'ye yakını hemen yerimizi teslim edin biz üretime başlayalım diyor."

OLMAYANI YAPIYORUZ

  • Yola, 'olmayanı yapmak' fikri ile çıktıklarını belirten OSB Başkanı Çay, projenin iki temel saç ayağı üzerinde inşa edildiğini söyledi. Bunlardan birinin inovasyon, bir diğerinin ise canlı hayatına duyarlılık olduğunu ifade eden Çay, yenilikçi, canlı hayatına duyarlı ve gelecek odaklı yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya teknolojik ve katma değerli bir üretim merkezi ihtiyacının çıktığını ve bu ihtiyaç doğrultusunda Marmara OSB'nin temellerinin atıldığını söyledi.

Hedef 2 milyar $ ihracat

Saadettin Çay, OSB'de orta vadede (2025) 2 milyar dolar ihracat ve 30 bin istihdam hedeflediklerini söyledi. Çay, Marmara OSB'nin konumu itibariyle de yatırımcıların ilgisini çektiğini söyleyerek, "OSB'miz sanayi şehirlerimiz olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'in tam orta noktasında. Türkiye'nin en büyük 4. limanına komşu. Botaş ve elektrik iletim hattına da çok yakın bir mesafede. Bursa-Çanakkale otoyoluna sıfır bir konumda. Buradan demir yolu da geçecek" diye konuştu.

Kahverengi yaka geliyor

  • İnovatif OSB ile çalışma hayatına da yeni bir kavram kazandırılacak. Bandırma'da kurulacak olan Marmara OSB'deki fabrikalarda, bölgede yaşayan çiftçiler istihdam edilecek ancak fabrikalarda istihdam edilecek olan çiftçiler tarımla ilgilenmeye devam edecek. Saadettin Çay, bu çalışanları kahverengi yakalı çalışanlar olarak tanımladıklarını söyledi. Bandırma Üniversitesi ile de OSB bünyesinde bir Teknokent kurulacağını sözlerine ekleyen Çay, böylelikle nitelikli ve ara eleman yetiştirileceğini de müjdeledi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İnternetten satışa ayar: Görseldeki ürünleri satmayana ceza
İnternetten satışa ayar: Görseldeki ürünleri satmayana ceza
Avrupa'nın en büyük mobilya fuarına zabıta baskını
Avrupa'nın en büyük mobilya fuarına zabıta baskını
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

Danıştay 10. Dairesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 57.476 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

Anayasa Mahkemesi, eşi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından dolayı POMEM'den çıkarılan öğrencinin açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idarenin tek yönlü iradesi ile geri alınamaz
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar

Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Danıştay'dan önemli karar
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Elektrik arıza ekibi patlamadan saniyelerle kurtuldu

Elektrik arıza ekibi patlamadan saniyelerle kurtuldu

Çorum’da elektrik arızasına giden ekipler, trafoda meydana gelen patlamadan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Yeni araştırma: İlk corona virüs vakası Avrupa'da mıydı?

Yeni araştırma: İlk corona virüs vakası Avrupa'da mıydı?

Norveç'teki araştırmacılar, ilk resmi teşhis konmadan önce Covid-19'un Avrupa'da ve dünyada yaygın olduğunu açıkladı. Oslo yakınlarındaki Akershus Üniversite Hastanesi'ndeki bilim insanları, 12 Aralık 2019'da hamile bir kadından alınan kan örneğinde pozitif corona virüs sonucu tespit ettiklerini duyurdu.