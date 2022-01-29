Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK Başkanı değişti!
TÜİK Başkanı değişti!
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
THY'de devir teslim töreni yapıldı
THY'de devir teslim töreni yapıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Ana sayfaHaberler Eğitim

Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!

Ücretli öğretmen sayısı pandemide pik yaptı 85 bin 513'e ulaştı. Pansuman görevi gören öğretmenlik adeta meslek oldu. Talip Geylan "70 bin atama bu sene ivedilikle yapılmalı" dedi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 29 Ocak 2022 07:51
Yazdır
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!

Türk Eğitim-Sen, 2021- 2022 eğitim-öğretim yılında çalışan ücretli öğretmenlerin sayısını araştırdı.Hazırlanan raporda, ücretli öğretmen sayısının pandemiden bu yana en yüksek noktaya ulaştığı öğrenildi. Sendikanın Bolu veHakkari haricinde 79 il valiliğinden aldığı verilere göre; bir önceki yıl 69 bin 326 olan ücretli öğretmen sayısı, 2021-2022 eğitim yılında 16 bin 187 kişi artarak 85 bin 513 kişiye ulaştı. Raporda şu tespitlere yer verildi: En yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip iller sıralamasında İstanbul'da 25 bin 469 ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. Geçen yıl İstanbul'da görevlendirilen ücretli öğretmen sayısı 21 bin 375 idi. İstanbul'u 5 bin 19 ileAnkara takip ediyor.Ücretli öğretmen sayısının yüksek olduğu diğerillerise şöyle: Bursa 3 bin 881, Şanlıurfa 3 bin 217,

9 bini ön lisan mezunu

79 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumlarına bakıldığında 34 bin 445'i eğitim fakültesi, 42 bin 75'i lisans mezunu, 8 bin 993'ü ön lisans mezunu. Ağrı'da görev yapan 957 ücretli öğretmenin 409'u eğitim fakültesi, 441'i lisans, 107'si ön lisans mezunu. Ankara'da görev yapan 5 bin 19 ücretli öğretmenin 1.928'i eğitim fakültesi, 2 bin 906'sı lisans, 185'i ön lisans mezunu. İstanbul'da görev yapan 25 bin 469 ücretli öğretmenin 5 bin 151'i eğitim fakültesi, 15 bin 872'si lisans, 4 bin 446'sı ön lisans mezunu. 'Özel' uzmanlık gerektiriyor! Özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde yine ön lisans mezunu ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmakta. Zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 2 bin 402. Bunun 1.669'u İstanbul'da... Erzincan'da zihinselgörme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde norm kadro açığı 56 iken bu alanda bir öğretmen bile çalışmıyor. Ardahan'da zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde norm kadro açığı 32 iken sadece bir öğretmen görev yapıyor. Şırnak'ta zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde norm kadro açığı 20 iken hiç öğretmen görev yapmıyor.

Norm Kadro açığı: 115 bin

Ücretli sınıf öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 674... Verilere göre ülkemizde norm kadro açığı 115 bin 93.Dolayısıyla bu veriler ışığında 85 bin 513 ücretli öğretmen görevlendirmesine rağmen ücretli öğretmen sayısının norm kadro ihtiyacının altında kaldığını görebiliyoruz.

"Evlatlarımız bu durumu haketmiyor"

"Bu tablo vahim bir durum" diyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan gazetemize konuştu. Bakan Mahmut Özer'in de bu durumdan şikayetçi olduğunu ifade eden Geylan şunları söyledi:Ücretli öğretmenlik biristihdam modeli oldu. Doğum, askerlik gibi durumlarda evlatlarımızın derslerinin boş geçmemesi için devreye alınan ücretli öğretmenlik adeta biristihdam modeli oldu. Pansuman çözüm kalıcı oldu.Ücretli öğretmen kadar atama şart. Bildiğiniz gibi gelecek ay 15 bin öğretmen göreve başlayacak. 15 bin atama ile sorun çözülmeyecek. Hele ki, eğitim fakültesi mezunu olmayan, hatta yüksekokul mezunu ücretli öğretmenlerle eğitim hizmeti vermek yeni sorunlara yol açmak demektir. 70 bin daha bu sene atama yapılması şart. Bunun önüne geçmek için... Ekonomide sıkıntılarımız var doğru ama eğitimin tasarufu olmaz. 85 bin ücretli öğretmenin tamamı asgari ücretin yarısını alıyor. Dört yıl fakülte okumuş, bu ülkenin yetiştirdiği evlatlar bunu hak etmiyor. Vasıfsız birinin aldığı ücreti bu arkadaşlar alamıyor, çok üzülüyorum. Bakan MahmutÖzer de bu durumdan şikayetçi biliyorum. Maliye Bakanlığı ve hükümet bu konuda adım atmalı.

Bir çalışma yürütülüyor

Ücretli öğretmenlik hadisesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde katıldığı programda bazı değişikliklerin olacağının sinyalini vermiş "Ücretli öğretmenlik diye bir çalışma tanımlamamız yok. Ücret konusundaki şikayetlerin farkındayız. İnşallah, bukonuda iyileştirme yapabilme imkanımız olur" demişti. Edindiğimiz bilgilere göre bu konuda bir çalışmanın yürütüldüğü öğrenildi.

Mahmut Özay

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'na kayıtlar başladı
Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'na kayıtlar başladı
YÖK Başkanı Özvar'a Özbekistan'da 'fahri profesörlük' unvanı verildi
YÖK Başkanı Özvar'a Özbekistan'da 'fahri profesörlük' unvanı verildi
2022 EKPSS başvuruları alınmaya başlandı
2022 EKPSS başvuruları alınmaya başlandı
'Ara tatil çocukların sosyal gelişimi için kullanılmalı' önerisi
'Ara tatil çocukların sosyal gelişimi için kullanılmalı' önerisi
Mesleki eğitim merkezlerine büyük ilgi: Hedef 1 milyon
Mesleki eğitim merkezlerine büyük ilgi: Hedef 1 milyon

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

Danıştay 10. Dairesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 57.476 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

Anayasa Mahkemesi, eşi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından dolayı POMEM'den çıkarılan öğrencinin açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idarenin tek yönlü iradesi ile geri alınamaz
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar

Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Danıştay'dan önemli karar
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Elektrik arıza ekibi patlamadan saniyelerle kurtuldu

Elektrik arıza ekibi patlamadan saniyelerle kurtuldu

Çorum’da elektrik arızasına giden ekipler, trafoda meydana gelen patlamadan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Yeni araştırma: İlk corona virüs vakası Avrupa'da mıydı?

Yeni araştırma: İlk corona virüs vakası Avrupa'da mıydı?

Norveç'teki araştırmacılar, ilk resmi teşhis konmadan önce Covid-19'un Avrupa'da ve dünyada yaygın olduğunu açıkladı. Oslo yakınlarındaki Akershus Üniversite Hastanesi'ndeki bilim insanları, 12 Aralık 2019'da hamile bir kadından alınan kan örneğinde pozitif corona virüs sonucu tespit ettiklerini duyurdu.