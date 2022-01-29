'Ambulans niye gecikti' deyip güvenlik görevlilerini böyle darp ettiler

Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK Başkanı değişti!
TÜİK Başkanı değişti!
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
THY'de devir teslim töreni yapıldı
THY'de devir teslim töreni yapıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Ambulans niye gecikti' deyip güvenlik görevlilerini böyle darp ettiler

Gaziantep'te hastanede tedavi gören yakınını bekleyen hasta yakınları ambulansın geciktiğini iddia ederek Acil Servis'i birbirine kattı. Sağlıkçılarla tartışan saldırganlar güvenlik görevlilerini darp etti

Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Ocak 2022 08:10
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, merkez Şahinbey İlçesi'ndeki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre evde dengesini kaybederek düşen Derviş Çelikbilek, beyin kanaması geçirdi.

İhbar üzerine eve sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekibi, durumu ağır olan Çelikbilek'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil Servis Polikliniğinde tedavi altına alınan Çelikbilek, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Resütasyon Odasına alındı.

Sağlıkçılar durumu gittikçe ağırlaşan Çelikbilek'e müdahale ederken yakınları odaya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri ile hasta adamın yakınları arasında odaya girmeleri nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

"Ambulans gecikti" deyip güvenliğe saldırdılar

Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken Çelikbilek'e müdahale eden doktor, hastanın 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilmesini talep etti. Hastanın sevki için hastaneye 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edilirken hastanın yakınları ambulansın geciktiğini iddia ederek sağlıkçılarla tartışmaya başladı. Güvenlik görevlileri tartışmaya müdahale ederken sağlıkçılarla tartışan hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında çıkan arbedeye hastane polisi müdahale etti. Saldırgan hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp ederken saldırganları polisler durdurabildi.

Arbedenin yatışmasının ardından Çelikbilek, 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri saldırgan hasta yakınlarını gözaltına aldı. Acil Servis'te yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırması telefon kamerasıyla görüntülenirken polislerin güvenliğe saldıran hasta yakınını durdurmakta zorlandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Vali Gül: "Şiddet asla kabul edilemez"

Vali Davut Gül ise Acil Servis'te yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımında sağlık çalışanlarının gece gündüz çok büyük fedakarlık yaparak hizmet verdiğini vurgulayan Gül, "Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin yasal takipçisiyiz. Hata yapan kamu görevlisi olduğunda yazılı olarak amirlerine şikayet hakkınız varken hakaret/şiddet uygulanması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!
Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok sözler: O zaman ağabeylerimi gönderirim
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok sözler: O zaman ağabeylerimi gönderirim
Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı
Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı
Ablasını öldüren sanık: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım
Ablasını öldüren sanık: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım
Kaymakamlıktan yardım isteyen yaşlı adamın ölü bulunmasına soruşturma
Kaymakamlıktan yardım isteyen yaşlı adamın ölü bulunmasına soruşturma
Hırsızlık için girdiği evin sahibini başından silahla vurarak öldürdü
Hırsızlık için girdiği evin sahibini başından silahla vurarak öldürdü

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

Danıştay 10. Dairesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 57.476 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

Anayasa Mahkemesi, eşi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından dolayı POMEM'den çıkarılan öğrencinin açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idarenin tek yönlü iradesi ile geri alınamaz
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar

Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Danıştay'dan önemli karar
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Elektrik arıza ekibi patlamadan saniyelerle kurtuldu

Elektrik arıza ekibi patlamadan saniyelerle kurtuldu

Çorum’da elektrik arızasına giden ekipler, trafoda meydana gelen patlamadan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Yeni araştırma: İlk corona virüs vakası Avrupa'da mıydı?

Yeni araştırma: İlk corona virüs vakası Avrupa'da mıydı?

Norveç'teki araştırmacılar, ilk resmi teşhis konmadan önce Covid-19'un Avrupa'da ve dünyada yaygın olduğunu açıkladı. Oslo yakınlarındaki Akershus Üniversite Hastanesi'ndeki bilim insanları, 12 Aralık 2019'da hamile bir kadından alınan kan örneğinde pozitif corona virüs sonucu tespit ettiklerini duyurdu.