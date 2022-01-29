Kar eridi pislik ortaya çıktı

İstanbul'da kar esaretinin üzerinden dört gün geçti. Ana arterlerin, caddelerin ve ara sokakların büyük bir kısmı ulaşıma açılırken, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerinde toplanmayan çöpler ise vatandaşları canından bezdirdi. Günlerdir biriken çöpler konteynerlerden yollara taştı.

İstanbullular, çöp dağlarının oluşturduğu kötü koku ve görüntü kirliliği nedeniyle CHP'li belediyelere sosyal medyadan sert tepki gösterdi. İşte vatandaşların paylaşımları:

ÇÖPLERİ TOPLAMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?: @Ertugrulevladi: İstanbullu şimdi de çöp dağlarıyla boğuşuyor. Fırın araçları, market araçları harıl harıl çalışıyor. Araçlarına zincir takıp hizmetlerini aksatmıyorlar. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin araçlarına takacak zincirleri yok demek. Çöpleri toplamayı düşünüyor musunuz?

ÇÖPTEN ENERJİ ÜRETECEKLER DEMEYİ ÇOK İSTERDİM: @M_AliKayadibi: (Avcılar ve Esenyurt Belediyeleri'nin sosyal medya hesaplarını etiketleyerek) Çöpten enerji üretecekler demeyi çok isterdim ama o da kapasite meselesi değil mi?

'BU MU SİZİN HİZMET ANLAYIŞINIZ?'

Büyükçekmece'de bir başka vatandaş ise belediyeye, "Sokaktaki kar hala diz boyu, çöpler desen günlerdir toplanmıyor, yol desen köstebek yuvası gibi. Büyükçekmece Belediyesi amacınız nedir? Bu mu sizin hizmet anlayışınız?" cümleleri ile isyan etti.

Vatandaşlar Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece Belediyeleri'nin sosyal medya hesaplarına da yoğun şekilde tepkilerini dile getirirken, çöp sorununun en yakın zamanda çözülmesini istedi.

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