Van'da resmi belgede sahtecilik yapan 3 şüpheli yakalandı
Van merkezli üç ilde sahte çek düzenleyerek resmi belgelerde sahtecilik yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 09:17
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Sahte çek düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik-nitelikli dolandırıcılık" suçlarını gerçekleştirenlere yönelik Van merkezli İzmir ve Hakkari'de operasyon düzenlendi.
Piyasa değeri 732 bin lira olan 5 sahte çeki piyasaya sürdükleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, internette yayımlanarak ilan edilen ve belli bir süre yayımda kalan düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin, ilk yayım tarihinden başlatılacağına ilişkin kararı onadı.
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı
29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!
Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı
MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü
Danıştay 10. Dairesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 57.476 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu
Anayasa Mahkemesi, eşi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından dolayı POMEM'den çıkarılan öğrencinin açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?
Kesinleşen disiplin cezası idarenin tek yönlü iradesi ile geri alınamaz
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti
Türkiye'nin yedinci büyük gölü olan ve 50 yılda yüzeyinde yüzde 46 azalma yaşanan Burdur Gölü'nde, 2 yıldır nesli tehlike altındaki türlerden dikkuyruk ördeğine rastlanmadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.