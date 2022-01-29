Yargıtay'dan sadakatsiz eş kararı!

Bekir Bozdağ'dan atama sonrası ilk açıklama geldi
Bekir Bozdağ'dan atama sonrası ilk açıklama geldi
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Ekmeğe bir zam daha geliyor
Ekmeğe bir zam daha geliyor
Kredi kartı faizleri değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
Kredi kartı faizleri değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi istisnası yıl sonunda 850 liraya çıkacak
Vergi istisnası yıl sonunda 850 liraya çıkacak
Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!
Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK Başkanı değişti!
TÜİK Başkanı değişti!
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
THY'de devir teslim töreni yapıldı
THY'de devir teslim töreni yapıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan sadakatsiz eş kararı!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, gece geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşan kadına hakaret eden kocanın tehdit ve sözlerini 'tepki' olarak değerlendirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 10:15
Yazdır
Yargıtay'dan sadakatsiz eş kararı!

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen Mahkeme, kadın ağır kusurlu bulunarak tarafların davalarının kabulü ile boşanmalarına, ortak çocukların velayetlerinin anneye verilmesine hükmetti.

Çocuklar yararına tedbir ve iştirak nafakalarına, davalı- karşı davacı erkek yararına tazminatlara hükmederken, kadının tazminat taleplerini reddetti. Her iki taraf da kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, iştirak nafakalarını artırdı. Erkeğin ağır kusurlu olduğundan bahisle, kadın yararına tazminatlara hükmedildi. Hüküm, davalı- karşı davacı erkek tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Kadının gece geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaştığına dikkat çekilen kararda, "Telefon kayıtlarına göre davacı-karşı davalı kadının değişik zamanlarda, gece geç ve değişik saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri ve kadının başka bir erkeğe kendisi tarafından çekildiğini kabul ettiği mesaj içeriği birlikte değerlendirildiğinde kadının davranışının güven sarsıcı boyutu aştığı, sadakatsizlik olarak kabul edilmesi gerektiği ortadadır.

Davalı- karşı davacı erkeğin bir kısım hakaret ve tehdit eylemlerinin ise kadının sadakatsizlik eylemine tepki niteliğinde kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, boşanmaya sebebiyet veren ve gerçekleşen olaylarda davacı- karşı davalı kadın, davalı- karşı davacı erkeğe nazaran ağır kusurludur. Hal böyleyken, erkeğin ağır kusurlu kabul edilmesi yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkemece, davalı-karşı davacı erkek ağır kusurlu bulunarak davacı-karşı davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmiş ise de kadın, erkeğe oranla ağır kusurludur.

Davalı-karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olmadığının anlaşılmasına göre Türk Medeni Kanunu'nun 174/1-2. maddesi koşulları gerçekleşmemiştir. Davacı- karşı davalı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya neden olan olaylarda davacı-karşı davalı kadın ağır kusurludur. Gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda erkeğin kişilik haklarına da saldırı teşkil eder niteliktedir. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları, kusurun ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek erkek yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde davalı- karşı davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Şebnem Şirin cinayetinde 2 polise takipsizlik kararı
Şebnem Şirin cinayetinde 2 polise takipsizlik kararı
Danıştay'dan 'Efes Selçuk' kararı
Danıştay'dan 'Efes Selçuk' kararı
Diyarbakırlı kadın ayrı yaşadığı 50 yıllık eşine 'tedbir nafakası' ödeyecek
Diyarbakırlı kadın ayrı yaşadığı 50 yıllık eşine 'tedbir nafakası' ödeyecek
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu
9 yıldan fazla süren yargılama 'hak ihlali' sayıldı
9 yıldan fazla süren yargılama 'hak ihlali' sayıldı
Ölümle sonuçlanan saç ekimi olayına ilişkin davada karar açıklandı
Ölümle sonuçlanan saç ekimi olayına ilişkin davada karar açıklandı

Bu Habere Tepkiniz

İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?

İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, internette yayımlanarak ilan edilen ve belli bir süre yayımda kalan düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin, ilk yayım tarihinden başlatılacağına ilişkin kararı onadı.
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

Danıştay 10. Dairesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 57.476 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

Anayasa Mahkemesi, eşi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından dolayı POMEM'den çıkarılan öğrencinin açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idarenin tek yönlü iradesi ile geri alınamaz
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti

Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti

Türkiye'nin yedinci büyük gölü olan ve 50 yılda yüzeyinde yüzde 46 azalma yaşanan Burdur Gölü'nde, 2 yıldır nesli tehlike altındaki türlerden dikkuyruk ördeğine rastlanmadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi. Haftanın animasyon yapımları minik seyircilerle buluştu.