Ankara'da 3 aylık evli kadın ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, olay, saat 22.30 sıralarında Şehitlik Mahallesi Eski Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Şevval Abanoz, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve yakın olan eski hastanenin 3. katından düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Abanoz, burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti.

3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı bildirildi.