MB asgari ücrette zammı riskli buldu

Merkez Bankası, asgari ücretin net 4 bin 253 liraya yükseltilmesi ile asgari ücretten alınan Gelir Vergisi'nin kaldırılmasının harcanabilir geliri artıracağı için enflasyonu yükselteceğini, buna karşılık işçilik maliyetlerini artıracağı için kayıt dışı istihdamın artmasına, istihdamın ise azalmasına yani işsizliğin artmasına yol açabileceğini bildirdi.

Merkez Bankası, asgari ücrete yapılan zammın kayda değer bir artış olduğuna işaret ederken, 2022 yılı için belirlenen asgari ücret artışına bağlı olarak genel işgücü maliyetlerinin 2 puan birden arttığını bildirdi. Raporda, 2022 yıl genelinde nominal ücret artış oranının bir önceki yıla kıyasla daha yüksek gerçekleşmesinin beklendiği de ifade edildi.

YÜKSEK ZAM RİSK UNSURU

2022 yılı için belirlenen asgari ücret artışının ardından bu yılın ilk çeyreğinde reel birim ücretlerin de yükseleceği öngörüsünde bulunan Merkez Bankası, "Asgari ücret ve diğer ücretlerde beklenen yüksek oranlı artışlar başta kayıtlı istihdam olmak üzere işgücü piyasası üzerinde aşağı yönlü bir risk unsuru olarak değerlendirilmektedir" uyarısında bulundu. Asgari ücret zammını yüksek bulan bazı şirketler de, düşük ücretlerle kayıt dışı işçi çalıştırma, işçi çıkarma ve daha az personelle çalışma eğiliminin artacağını ifade etmişlerdi.

ENFLASYONU ARTIRACAK

Merkez Bankası, raporunda, işsizliğin yanı sıra asgari ücretle yükselen işgücü maliyetlerinin enflasyonu artırıcı etkide bulunacağı uyarısında da bulundu. Raporda, "Asgari ücretin oluşturacağı ilave enflasyon ve yönetilen fiyatlardaki artışlar kısa vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırmaktadır" denildi.

Erdoğan Süzer