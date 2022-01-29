Ağrı'da barışmak için buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü
Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 14:06
Aralarında husumet bulunan ve barışmak için ilçe merkezinde bir araya gelen 2 grup tartışmaya başladı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafları ayırmaya çalışan İ.Ö. ile 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan R.B. olay yerinde, İ.Ö. ise kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kavgada yaralanan 2 kişinin aynı hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polisin çalışmaları sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız