'Toplam 9 milyon avro bütçeli projemiz için çağrı yapıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-2 Programı 12'nci proje çağrısına çıktıklarını belirterek "Toplam hibe bütçesi 9 milyon avro-135 milyon lira olan çağrı kapsamında desteklenmek üzere seçilecek yerel eylem gruplarına yüzde 100 hibe desteği sağlanacak." dedi.

Pakdemirli, Uludağ Milli Parkı Yönetim Merkezi 2 ve 3'ün açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iklimi, bitki örtüsü ve tarihi geçmişiyle dünyanın önemli coğrafi merkezlerinden olduğunu, bu doğal ve tarihi güzellikleri geleceğe aktarmak için çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi. Türkiye'de bugüne dek 46 milli park ilan edildiğini ifade eden Pakdemirli, milli parklardaki doğal ve tarihi güzellikleri yerli ve yabancı turistlerin gezi rotalarına eklemek için çalışmaların her geçen gün artarak devam ettiğini anlattı.

Pakdemirli, Türkiye'nin dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak "Bitki ve hayvan türleri açısından Avrasya ve Afrika türlerini birlikte barındıran tek ülkeyiz. Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği ülkemiz, biyolojik çeşitlilik bakımından adeta bir kıta özelliğine sahip." dedi.

Tüm Avrupa kıtasında yaklaşık 12 bin bitki türü bulunduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Ülkemiz, yaklaşık 4 bini bu coğrafyaya özgü yani endemik olmak üzere Avrupa kıtası ile aynı sayıda bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu topraklar çok sayıda kültür bitkisinin de orijin ve çeşitlilik merkezi. Bizler de 'biyoçeşitlilik geleceğimizdir' diyerek elimizdeki bu değerleri korumak, gelecek nesillere aktarmak için büyük çaba gösteriyor ve onlarca projeyi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Son 19 yılda korunan alan sayısını 3,7 kat artışla 168'den 631'e çıkardıklarını aktaran Pakdemirli, "2002 yılında 31 milli park ve 18 tabiat parkımız varken bugün bu sayıyı 46 milli parka ve 260 tabiat parkına çıkardık. Korunan alanlarımıza ve doğa koruma faaliyetlerimize 600 milyon lirası son 3 yılda olmak üzere son 19 yılda günümüz rakamlarıyla yaklaşık 1,8 milyar liralık yatırım yaptık. Yaptığımız tüm bu çalışmalar neticesinde 2002'de 5,5 milyon olan korunan alan ziyaretçi sayımızı bugün 52 milyona ulaştırdık." açıklamasında bulundu.

- "Uludağ'da 171 endemik tür bulunmakta"

Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında Keşiş Dağı olarak anılan Uludağ'ın 1961'de milli park olarak ilan edildiğini hatırlatan Pakdemirli, Uludağ'ın adeta bir bitkisel çeşitlilik merkezi olduğuna dikkati çekti. Pakdemirli, Uludağ'ın bin 320 bitki türüne ev sahipliği yaptığına değinerek şöyle devam etti:

"Uludağ'da 30'u Uludağ endemiği, 141'i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik tür bulunmakta. Ayrıca küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 3 tür, Avrupa ölçeğinde ise 54 türün yaşam alanını oluşturmakta olup nadir tür sayısı 16'dır. Türkiye'nin endemik ve önemli ağaç türlerinden biri olan Uludağ göknarı, alanda çok sağlıklı topluluklar oluşturmakta ve Uludağ'ın heybetine eşsiz bir doğa güzelliği katmaktadır. Uludağ Milli Parkı öylesine zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir ki burada 46 adet kelebek türünün yaşadığı tespit edildi. Endemik bir tür olan Apollo kelebeği ile dünyada sayıları çok azalmış olan sakallı akbaba da bu alanın zenginlikleri arasında olduğunu da söylemek istiyorum. Bu denli zengin doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle Uludağ, sahip olduğu tabii ve rekreasyonel kaynak değerleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilere, kış sporu aktiviteleri, kampçılık, tabiat yürüyüşleri, bilimsel araştırmalar yapılmasına imkan sunmaktadır."

- Uludağ'a 19 yılda 582 milyon liralık yatırım

Uludağ Milli Parkı'nın yıllık ziyaretçi sayısının yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi olduğunu dile getiren Pakdemirli, zengin kaynak değerlerine sahip olan Uludağ Milli Parkı'nda, mevcut turizm tesislerinin geliştirilerek dört mevsim boyunca ziyaretlerin aktif hale getirilebilmesi için çalıştıklarını aktardı.

Bakanlık olarak Uludağ'ın ziyaretçilerine en iyi şekilde hizmet verebilmesi ve vatandaşların burada huzur içinde vakit geçirmesini sağlamak için pek çok yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Pakdemirli, son 19 yılda Uludağ Milli Parkına içinde yönetim merkezi, ziyaretçi tanıtım merkezi, orman köşkleri, çeşitli sosyal donatılar, kamera sistemleri, çevre düzenlemesi, alt ve üstyapı tesisleri gibi yatırımların yer aldığı 582 milyon liralık yatırım yapıldığını anlattı. Pakdemirli, 67 milyon lira yatırımla hizmete aldıkları Uludağ Milli Parkı Yönetim Merkezi 2 ve 3 olarak adlandırılan "Kamu İdare Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdiklerine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İçinde Karayolları Hizmet Binası, Sağlık Hizmet Binası ve İtfaiye-AFAD Hizmet Binası'nın yer aldığı Yönetim Merkezi 3 ve Orman Genel Müdürlüğünce yangın harekat merkezi olarak kullanılacak olan Yönetim Merkezi 2 Uludağ Milli Parkı'nda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının, milli parkta meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmesi ve muhtemel sıkıntıların yerinden çözümü maksadıyla tesis edildi. Uludağ Milli Parkı'mıza hayırlı uğurlu olsun. Bakanlığımızın görev sahasında bulunan bütün milli parklarımız gibi Uludağ Milli Parkı da hak ettiği değeri ve hizmeti görmesi için çalışmalara devam edeceğiz. Bizim inancımızda, Allah'ın yarattığı her canlıya merhamet göstermek vardır. Bizim geleneğimizde, tüm canlıları korumak ve onlara yardım etmek vardır. Bu anlayış doğrultusunda sizlere bahsettiğim tüm bu çalışmalarımızın arkasında, kendisinden her daim ilham aldığımız bir liderimiz var. Bu vesileyle yaptığımız tüm çalışmalarda bizi destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum."

- "IPARD-2 Programı 12. proje çağrısına çıkıyoruz"

IPARD Programı kapsamında Türkiye'ye tahsis edilen Avrupa Birliği (AB) fonlarının etkin bir şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini dile getiren Pakdemirli, pandemi kaynaklı olumsuz koşullara rağmen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 2020'de 957 milyon lira, 2021'de ise 2,4 milyar lira hibe desteği sağladıklarını söyledi.

Pakdemirli, son iki yılda kırsal alanlara 5,3 milyar lira yeni yatırım yapılmasını sağladıklarını ve 15 bin kişiye ise istihdam alanı oluşturduklarını vurgulayan şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirinden IPARD-2 Programı 12. proje çağrısına çıkıyoruz. Toplam hibe bütçesi 9 milyon avro-135 milyon lira olan çağrı kapsamında desteklenmek üzere seçilecek yerel eylem gruplarına yüzde 100 hibe desteği sağlanacak. Bu çerçevede yerel kalkınma stratejileri uygun bulunan her bir yerel eylem grubu derneğine yıllık 100 ila 140 bin avroya kadar hibe ödemesi yapılacaktır."

Konuşmaların ardından Uludağ Milli Parkı Yönetim Merkezi 2 ve 3'ün açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve bazı kurum müdürleri katıldı.