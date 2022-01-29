Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ getirildi.

Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen törenle görevi Abdulhamit Gül'den devraldı.

Törende konuşma yapan Bekir Bozdağ, "Bu bayrak değişimi, bugün bu bayrağı ben devralıyorum. Rehberimiz hukuk olacaktır" dedi.

"Kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz" ifadelerini kullanan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın adalet politikalarını hayata geçirmek için büyük bir çabayı ortaya koyacağız" diye konuştu.