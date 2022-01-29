BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu, partisinin kuruluş yıl dönümünde anıldı

Yazıcıoğlu'nun Tacettin Dergahı'ndaki kabir ziyaretine, BBP Genel Başkanı Destici ile parti genel başkan yardımcıları ve partililer katıldı. Dualar edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Destici, Yazıcıoğlu'nun mezarına 29 tane gül bıraktı.

Destici, "Arzu ederdik ki 29'uncu yılımızı Muhsin Başkanımızla birlikte karşılayalım, onunla birlikte güçlü bir şekilde yolumuza devam edelim. Ama takdiriilahi. Rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.