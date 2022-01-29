YÖK Başkanı Erol Özvar, TOBB ETÜ Taşkent'i ziyaret etti

Özvar ve beraberindeki üniversite rektörlerinden oluşan heyet, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TOBB ETÜ Taşkent Rektörü Atham İkramov ve öğretim görevlileriyle bir araya geldi.

İkramov, Türkiye'nin saygın üniversitelerinden oluşan heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TOBB ETÜ Taşkent'in Özbekistan ile Türkiye'nin yüksek öğretim alanındaki iş birliğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti. TOBB ETÜ Taşkent'teki eğitimin Türk eğitim standartlarına uygun olarak verildiğini kaydeden İkramov, amaçlarının TOBB ETÜ Taşkent'i Özbekistan'ın önde gelen yüksek öğretim kurumlarından biri haline getirmek olduğunu vurguladı.

Özvar da 5 gündür ata yurdu Özbekistan'da temaslarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretlerimizin temel sebebi Türkiye ile Özbekistan arasında yüksek öğretime dair iş birliği imkanlarını daha öteye taşımak, üniversiteler arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme projelerini birlikte yapabilmek ve onun yollarını arayabilmektir. Bu ana gündemin çok önemli bir maddesi daha var. Bu da, Özbek-Türk Üniversitesi'nin kuruluşuna dair ilgili bakanlıklarla müzakerelerde bulunmak. Türkiye ile Özbekistan arasında üniversite düzeyinde iş birliklerinin daha ileriye taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Özbek halkının geçmişten bugüne ilmi sahalarda büyük başarılar gösterdiği sabittir. Dost Özbek halkının günümüzde de bilimsel alanda göz kamaştırıcı başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Özbekistan'daki reformların en kritik olanı yüksek öğretim alanına dahil olacaktır. Biz, kardeş ülke olarak, Özbekistan'daki bu süreçte elimizden gelen her türlü desteği vermek ve deyimlerimizi paylaşmak istiyoruz.

Bu çerçevede TOBB ETÜ Taşkent, Türkiye ile Özbekistan arasında yüksek öğretim alanında yapılan iş birliğinin en somut ve müşahhas örneklerinden biridir. Bunların daha öteye taşınması lazım."

Özbekistan ile yapacakları iş birliğine fevkalade önem verdiklerini, bu konuda güzel adımlar atarak Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yüksek Eğitim Bakanı ve diğer Özbek yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Özvar, TOBB ETÜ'nün Türkiye'nin ekonomi alanındaki en iyi üniversitelerden biri olduğunu, TOBB ETÜ Taşkent'in de yakın yıllarda Özbekistan'ın ilk 10 üniversitesinden biri olacağına inandığını dile getirdi.

Özvar, ayrıca Taşkent'te kurulması öngörülen Özbek-Türk Üniversitesi binası için Özbekistan hükümeti tarafından teklif edilen arazide incelemelerde bulundu.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (fotoğrafta) Özbekistan'da kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Taşkent Şubesine ziyaret etti. Özvar ve beraberindeki üniversite rektörlerinden oluşan heyet Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TOBB ETÜ Taşkent Rektörü Atham İkramov ile bir araya geldi.

İkramov, Özvar'a geleneksel Özbek giysisi hediye etti.