Van'da düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü
Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 16:40
Vali Mithat Bey Mahallesi Defterdarlık Caddesi'nde, içinde iki kişinin bulunduğu 65 ER 173 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda otomobilde bulunan biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler, saldırganı kısa sürede yakaladı.
Hayatını kaybedenlerin cenazesi, bölge hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız