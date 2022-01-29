Sağlık Bakanı Koca: Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, küresel bir salgınla mücadeleyle zorlu iki yıl geçirdiklerini, salgının yıkıcı etkisini geride bırakarak yok olup gitmekte olduğunu söyledi.

Salgının ilk gününden bugüne kadar ilk tepki gösteren, yerinde kararlar alan bir irade ortaya konulduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine tevdi ettiği milletin sağlığı emanetini layıkıyla muhafaza etmeye gayret ettiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Küresel salgın ilan edilmemişken Bilim Kurulu'nu kurup, salgınla mücadele rehberimizi Dünya Sağlık Örgütü'nden önce ilan ettik. Hızla duruma vaziyet ederek tedbirler hayata geçirdik. Aşı programı başladığında vatandaşımızı en hızlı şekilde aşı ile buluşturmuş ve çok kısa sürede vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünü aşıladık. Bilimin gereklerini yerine getirmiş ve her bir vatandaşımızın sıhhat ve selameti için çalıştık. Bunları yaparken sosyal gerçeklerden, hayatın tartışmasız gerekliliklerinden ise taviz vermedik. Vatandaşımız sabretti, azmetti ve bugünlere geldik."

Koca, Türkiye'nin salgının başında nasıl tüm ülkelerden erken hareket etmişse, salgınla mücadeleyi tamamlarken de herkesten önce hareket ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kısıtlamaların en makul sürede kaldırıldığı ülkeyiz. Temel kişisel korunma tedbirleri ve aşı dışında tüm kısıtlamaları kaldırdık. Hastalığın etkisini azalttığını görür görmez karantina süreleri ve tarama testleri dahil uygulamalarımızı güncelledik. Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkeler sağlık hizmetlerinin verilmesinde bizim çok gerimizde kaldıkları gibi kısıtlama ve tedbirlerin kaldırılmasında da bizi izlediler. Bugün tüm ülkeler, tüm salgın kurallarını nasıl kaldıracaklarını tartışıyor ve karar almaya çalışıyor, oysa biz sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunları tam zamanında ve vatandaşımızı yormadan, yıpratmadan, herkesten önce hayata geçirdik. Salgın geri dönmemek üzere gündemimizden çıkıyor. Tüm dünyayı çepeçevre saran kurallar manzumesi artık tarih oluyor. Bu elbette tedbirsiz hareket edeceğimiz anlamına gelmez. artık tedbir kişisel."

Yerli aşı TURKOVAC'a gösterilen ilgiye müteşekkir olduğunu dile getiren Koca, "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Bilimsel tüm gereklilikleri yerine getirerek etkili ve güvenli bir aşıyı tamamen yerli olarak geliştirdik. Ülkemizin gücüne, bilim insanlarımızın başarılarına inanın, onlarla gurur duyun. Aşı tercihinde, 'Benin tercihim TURKOVAC'tır' diye yüksek sesle söyleyin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı."

- Giresun'daki sağlık yatırımları

Koca, Giresun'un sağlık altyapısının geliştirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine vazife verdiğini ve bu vazifenin de gereğini yaptıklarını vurguladı.

Giresunluları 148 aile hekimliği biriminde ve 6 entegre ilçe hastanesinde birinci basamak sağlık hizmetleriyle buluşturduklarını belirten Koca, hastane hizmetlerinin 9'u devlet hastanesi, 1'i fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, 2'si eğitim ve araştırma hastanesi olmak üzere dal hastaneleriyle birlikte 16 sağlık tesisinde yürütüldüğünü aktardı.

Giresun'da 384'ü uzman doktor olmak üzere 760 doktor, 120 diş hekimi, 2 bin 71 hemşire ve ebe, 2 bin 77 destek personeliyle toplamda 5 bini aşkın sağlık personelinin hizmet verdiğini ifade eden Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgın koşulları nedeniyle açılış törenini bugüne ertelediğimiz Giresun Eğitim Araştırma Hastanemiz ise güçlü sağlık altyapısı ve kadrosuyla Giresunluların sağlık hizmeti talebini karşılamada önemli bir rol üstlenmiştir. 76 bin metrekare üzerine kurulu 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 78 yoğun bakım ünitesi, 16 ameliyathane, 108 adet poliklinik, 34 diyaliz ünitesi, 4 yataklı yanık merkezi, kalp cerrahisi ve anjiyo merkeziyle onkoloji tanı merkezi bulunmaktadır."

Koca, millet, memleket ve her bir vatandaş için daha müreffeh ve aydınlık bir gelecek hayaliyle var gücüyle çalışan, üreten bir kadro olduklarını, milletin teveccühleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle daha nice hizmetleri vatandaşlarla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.