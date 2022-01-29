Trabzon'da yoldan site bahçesine düşen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Trabzon'da yoldan site bahçesine düşen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 17:35
Ortahisar ilçesine bağlı Mısırlı Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde seyreden 61 BT 696 plakalı kamyonet, kimliği öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yüksekten sitenin bahçesine yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 3 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız