Kars'ta cips paketlerinde uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Kars'a cips paketlerinde uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 17:52
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kars'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Selim ilçesi girişinde durdurdukları bir otomobilde arama yapan polis ekipleri, cips paketlerinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan sürücü M.O. ile yanındaki N.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, "uyuşturucu madde ticareti" yapma suçundan tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız