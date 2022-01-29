Antalya'da şarampole yuvarlanan araçtaki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 18:24
K.K. (35) yönetimindeki otomobil, Kalkan Mahallesi istikametinden Bezirgan Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, otomobilde bulunan E.K. (29), Z.K. (10), E.K. (6) ve M.K. (3) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız