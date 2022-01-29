Şanlıurfa'da arazi kavgası: 30 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu mahallesinde iddiaya göre, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.



Yerel basının aktardığına göre, kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.