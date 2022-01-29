Çatıdan düşen kar kütlesi ile dehşeti yaşadılar
Kocaeli'de oğlu ile markete giden yaşlı kadın, otomobilden indiği sırada çatıdan kayan kar kütlesi üstüne düştü. Kendini otomobilin içine zar zor atan yaşlı kadın, omuzundan hafif yaralanırken aracın tavanı çöktü, camı ise kırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 19:03
Olay, geçtiğimiz perşembe günü Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, annesi ile markete giden Hasan Koçyiğit, otomobilini marketin önüne park
etti. Arabadan inerek ilerleyen Hasan Koçyiğit, annesinin arabadan inmesi beklediği
sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin üstüne düşmesi ile kendini
tekrardan otomobilin içine atan yaşlı kadın, omuzundan hafif bir şekilde yaralandı.
Otomobilin tavanı kar kütlesi sebebiyle çökerken, camı ise kırıldı. O anlar
anbean güvenlik kamerasına yansıdı.