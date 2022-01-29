İzmir'de dere yatağında ceset bulundu
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 21:22
Aydın Mahallesi'ndeki dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız