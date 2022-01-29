Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı
Bitlis ve Tatvan'da meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 22:50
Edinilen bilgiye göre kazalar, bugün akşam saatlerine doğru Bitlis-Tatvan karayolu mevkiinde meydana geldi.
İlk kaza çevre yolu üzerinde bulunan Bitlis E tipi kapalı ceza evi mevkiinde meydana geldi. Kazaya karışan tır ile kamyonette yaralanan 3 kişi AFAD, 112, itfaiye ve emniyet personelinin yardımıyla Bitlis Devle Hastanesine kaldırıldı. İkinci kaza ise Tatvan'da meydana geldi. 3 ayrı aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanarak ayakta tedavi edildi. Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız