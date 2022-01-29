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Kanada'da camide namaz kılarken katledilen 6 Müslüman anıldı

Kanada'nın Quebec City kentinde 2017 yılında yatsı namazı kılarken katledilen 6 Müslüman için anma töreni düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 23:07
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Kanada'da camide namaz kılarken katledilen 6 Müslüman anıldı

Quebec City İslam Merkezi Camisi'nde düzenlenen anma töreni için Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı katılım kararı alındı.

Etkinlik, canlı yayınlanarak halkın çevrim içi takip etmesi istendi.

Cami dışında düzenlenen anma etkinliğine, saldırıdan sağ kurtulanlar, kurbanların yakınları, Müslümanlar ve bazı resmi temsilciler katıldı.

- "Önyargının kökleri korkudan gelir"

Kanada Genel Valisi Mary Simon, 6 Müslümanın katledilmesinin yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Kendisi de bir İnuit yerlisi olan Simon, mesajında şunları kaydetti:

"5 yıl önce Quebec City Şehri'ni nefretten kaynaklanan iğrenç bir saldırı sarstı. Önyargının kökleri korkudan gelir. Bu, farklı inançlara sahip olan, farklı bir dil konuşan, farklı bir giysiye veya ten rengine sahip olan farklı birinden duyulan korkudur. Ama ülke olarak gücümüzü farklılıklarımızda, çeşitliliğimizde buluyoruz. Ajuinnata, İnuitçe'de asla pes etmemek ve kendimizi eyleme adamak anlamına gelen bir kelimedir. Bu ruhla gelecek nesiller için daha iyi, daha kapsayıcı bir Kanada inşa etmek için birlikte hareket edebiliriz. İslamofobinin ve her türlü ayrımcılığın artık yaşadığımız gerçekliğin bir parçası olmadığı bir dünya için her zaman çaba gösterelim."

- "Nefret dolu terör eyleminin kurbanlarını saygıyla anıyoruz"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu trajedinin 5. yılında bağnazlık, İslamofobi ve ırkçılık tarafından anlamsızca öldürülen bu nefret dolu terör eyleminin kurbanlarını saygıyla anıyoruz. Kanada hükümeti adına herkesi, bu ölümcül saldırının kurbanlarını, hayatta kalanlarını ve bu iğrenç suçtan etkilenen herkesi hatırlamaya davet ediyorum. Daha güçlü, daha çeşitli ve daha kapsayıcı bir Kanada inşa ederken İslamofobiye ve diğer tüm nefret biçimlerine karşı birlikte savaşmaya devam edeceğiz."

Başbakan Trudeau, sosyal medya hesabından da "İslamofobi kabul edilemez. Bu nefrete bir son vermeli ve topluluklarımızı Müslüman Kanadalılar için daha güvenli hale getirmeliyiz. Buna yardımcı olmak için İslamofobi ile mücadele konusunda bir özel temsilci atamayı planlıyoruz." paylaşımında bulundu.

- İslamofobi ile mücadele için özel temsilci atanıyor

İskan ve Çeşitlilik Bakanı Ahmed Hussen, federal hükümetin İslamofobi ile mücadele konusunda özel bir temsilci atayacağını duyurdu.

Devletin resmi duyurularının yapıldığı internet sitesindeki açıklamada, bu atamanın, yenilenen Kanada Hükümeti Irkçılıkla Mücadele Stratejisi'nin bir parçası olacağı kaydedildi.

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Açıklamada, İslamofobinin Kanada ve dünyadaki Müslüman topluluklar için somut ve günlük bir gerçek haline geldiği belirtilerek, özel temsilcinin rolü ve yetkisiyle ilgili ayrıntıların ileriki bir tarihte açıklanacağı ilan edildi.

Bakan Hussen, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Kanada'da ve tüm dünyada İslamofobinin körüklediği nefret suçları, bize nefrete karşı mücadelemizde daha fazla cesaret, güç ve kararlılık göstermemiz gerektiğini hatırlatıyor. Ülke genelinde İslamofobi ile mücadele konusunda özel temsilci arayan Müslüman toplulukların yaşanmış deneyimlerini dinledik. Bu atama, herkes için daha güvenli ve kapsayıcı bir Kanada inşa etme yolunda önemli bir adım olacak."

- Olay

Quebec City kentinde 29 Ocak 2017'de, Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonnette, içeride ibadet eden cemaati otomatik silahlarla tarayarak 6 kişiyi öldürmüş ve 19 kişiyi yaralamıştı. Olaydan sonra kaçan saldırgan, polis tarafından yakalanmıştı.

İfadesinde saldırıyı kabul eden Bissonnette, "Daha fazla insan öldürmediğim için pişmanım." demişti.

Saldırıda, Mamadou Tanou Barry (42), Abdelkerim Hassane (41), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44) Azzeddine Soufiane (57) ve Ibrahima Barry (39) hayatını kaybetmişti.

Trudeau hükümeti, 2021'de aldığı kararla saldırının yıl dönümü olan 29 Ocak tarihini, "İslamofobiye Karşı Eylem ve Ulusal Anma Günü" ilan etmişti.

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