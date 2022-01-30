Kar yağışı buğdaya yaradı

Türkiye'de hafta başında etkili olan ve ulaşımda ciddi sıkıntılara yol açan kar yağışı, hububatta kuraklık riskini azaltarak üreticinin yüzünü güldürdü. Türkiye'nin tahıl ambarı İç Anadolu Bölgesi'nde kasım, aralık aylarında görülen yağışların yanı sıra, ocak ayında yaşanan kar yağışıyla buğdayda yeterli çimlenmenin gerçekleştiği bildirildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de son yağışlarla birlikte ekili alanlar toparlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nun Ocak 2022 bülteninde, buğday üretim gelişmeleri ve tahminlerine yer verildi. Buna göre, son haftalarda görülen kar yağışı tarım alanlarını olumlu etkiledi.

BİTKİLERİN SU İHTİYACI KARŞILANIYOR



Tüm yurtta etkili olan kar yağışı, bitkilerin üzerini örtü gibi kaplayarak aşırı soğuktan ve dondan korudu. Kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının artmasıyla eriyen karlar sayesinde yeraltı su kaynaklarının zenginleşmesi ile bitkilerin su ihtiyacı karşılanabiliyor. Bu sayade, kuraklık risklerinin azalması öngörülüyor. Bölgelerin durumu şöyle:

İÇ ANADOLU'DA ÇİMLENME GERÇEKLEŞTİ



Konya'da yağışların gecikmesiyle nedeniyle ekimler geç yapılırken, birim alanda tohum kullanımında artış görüldü. Yağış görülen alanlarda, çıkışlar olduğu kardeşlenme safhasına geçildiği, geç ekim yapılan kuru alanlarda ise kasım ve aralık ayında görülen yağışlarla yeterli çimlenme gerçekleştiği belirtildi.

GÜNEYDOĞU'DA PAMUK ALANLARINA TAHIL



Şanlıurfa'da buğday ekimi tamamlanırken, buğday alanlarından pamuk alanlarına kısmen kayma olacağı öngörüldü. Ocak ayında gerçekleşen yağışlarla ekili alanların toparlandığı bildirildi. Mardin'de ise ekimler tamamlanırken, kuru alanlarda çıkışlar için yağış beklendiği vurgulandı.



KARADENİZ'DE GECİKMELİ EKİM



Orta Karadeniz'de yer alan Çorum'da ekim ayında planlanan tohum ekimi, yağışların yetersiz olması nedeniyle kasım ve aralık ayında gerçekleşti. Marmara Bölgesi Tekirdağ'da da buğday çıkışlarında sorun görülmezken, il genelinde buğday için istenilen yağışların gerçekleştiği ve verimli bir sezon beklendiği bildirildi.

RUSYA BUĞDAY İHRACATINI KISABİLİR



Dünyada 2021-22 üretim sezonunda küresel buğday üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 1'lik artışla 781 milyon ton, tüketiminin yüzde 1,6'lık artışla 783 milyon ton olması bekleniyor. Rusya'nın buğday için yurt içi arzını sağlamak, kota ve vergiye devam etmesiyle ihracat tahmininde azalma bekleniyor. Avustralya, AB, Hindistan ve Ukrayna'da ihracatta artış, İran'da üretimdeki azalmayla ithalatta artış yaşanacağına dikkat çekildi. Kanada'da makarnalık buğday üretimindeki azalış beklenirken, buğday ihracatında daralma tahmin ediliyor.

Yasemin Asan