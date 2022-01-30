Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet tarifesine müfettişler el koydu

Son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Semih Şahin'in koltuğa oturduğu Bilecik Belediyesi, yolsuzluk, rüşvet skandallarıyla gündemden düşmüyor.

Birkaç ay önce 3 milyon liralık lüks VIP makam aracıyla görüntülenen Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in, 2 ay önce de 1.5 milyon lira değerinde villa satın aldığı ortaya çıkmış, öte yandan belediyenin, kasaplık yapan bir esnaftan rüşvet olarak 200 adet kangal sucuk istediği de öğrenilmişti.

Son olarak Bilecik Belediyesi Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı'nın rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmasının ardından belediyenin, vatandaşları adeta haraca bağladığı ortaya çıkmıştı.

Birbiri ardına patlak veren skandallar sonrası Bilecik Belediyesi'nde hareketli günler başladı. Erdağı'nın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir müfettiş belediyede inceleme başlatmıştı.

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Bu kez de, İl Özel İdaresi'nden 3 kişilik bir ekip incelemeler kapsamında Bilecik Belediyesi'ne geldi. Gelen müfettişlerin, 2019 yılından bu yana bütün emlak ve satış dosyalarının yanı sıra bina ve dükkan ruhsatlarına ilişkin detaylı araştırmalar yaptığı, rüşvet vermeye zorlanan kişilerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Diğer yandan Ankara'dan 3 müfettişin daha yarın belediyeye geleceği öğrenildi. Bilecik'te belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı'nın müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmasının ardından CHP Bilecik İl Başkan Vekili Cengiz Çevik ve CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin istifa etmişti.

TUNA ÇAM