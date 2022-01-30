Terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel savunma yapmadı

Öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi TBMM'ye sunulduktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu hazırlık komisyonu oluşturdu. Hazırlık komisyonu, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak tarihlerini verdi.

Son haftalarda Türkiye gündeminden düşmemesine karşın ne çıkıp konuştu ne de bir yerde görüntülerine rastlandı. TBMM'de Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan hazırlık komisyonu savunma için çağrı tebligatını ulaştırmak için kendisine ulaşamadığı için sekretaryasına yaptı.

Anayasa Adalet Karma Komisyonu tarafından oluşturulan hazırlık komisyonu yazılı savunma için 28 Ocak'a kadar süre vermişti. Ancak Güzel sözlü savunmasını da göndermedi; tam anlamıyla sırra kadem bastı. Kimse nerede ve ne yaptığını bilmiyor. Siyasi kulislerde herkes 'Güzel bir yerlere gitmiş olabilir mi' sorusunun yanıtını arıyor.

Yarın yapılacak hazırlık komisyonu toplantısına katılıp sözlü savunmasını yapıp yapmayacağı konusunda partili arkadaşları da bilgi vermiyor. Güzel kendisinin komisyona gelip savunma yapmak yerine başka bir arkadaşını göndermesi ihtimalinin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

DAĞ KADROSU

Güzel için TBMM'ye sevk edilen dokunulmazlık dosyasından da her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gizli tanık Ezel'in anlattığına göre Güzel, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor. Güzel, fotoğrafları çıkan terörist Volkan Bora öldürüldükten sonra ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş. Buna ilişkin detaylar da dosyada bulunuyor.

ZÜBEYDE YALÇIN