Bakanlar kurulunda istifalarla değişim

Kabinedeki bakanların teker teker istifa etmesi ya da görevden alınması uzun zamandır 'kabine değişecek' beklentilerini de böylelikle boşa çıkardı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün görevden affını istemesi üzerine yerine önceki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ atandı. Gül'ün istifa etmesi Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetilmesinden sonra değişen bakanları gündeme getirdi.

2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte kamuoyunda sürekli bir kabine değişikliği beklentisi hakimken, ancak kabine değişiklikten çok istifalarla şekilleniyor. Böylelikle yeni sistem, yönetim şeklinin yanı sıra kabinenin değişme usullerini de değiştirdi!

BİRDEN FAZLA BAKAN YA İSTİFA ETTİ YA DA GÖREVDEN ALINDI



Hatırlanacağı üzere Kanal İstanbul'un ihale sürecinde yaptığı açıklamalardan dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alınarak yerine Adil Karaismailoğlu atanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ise Instagram hesabı üzerinden sağlık sebeplerini gerekçe göstererek istifa etmesi ise uzun süre konuşulmuştu. Albayrak'ın yerine ise Lütfü Elvan getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabinede yapılan kısmi değişiklikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikiye bölünerek, Zehra Zümrüt Selçuk görevden alınmıştı. Yerine ise Vedat Bilgin Çalışma, Derya Yanık ise Aile Bakanlığına atandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise görevden alınarak yerine Mehmet Muş getirilmişti. Görevinden affını isteyen diğer bakan ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Selçuk, eğitimdeki 'çift başlılık' iddiasıyla istifa etmiş yerine ise Mahmut Özer atanmıştı. Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Lütfü Elvan'ın koltuğuna ise Nurettin Nebati oturdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI



İstifanın ardından Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

BİRDEN FAZLA BAKAN YA İSTİFA ETTİ YA DA GÖREVDEN ALINDI



*Hatırlanacağı üzere Kanal İstanbul'un ihale sürecinde yaptığı açıklamalardan dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alınarak yerine Adil Karaismailoğlu atanmıştı.

*Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ise Instagram hesabı üzerinden sağlık gerekçesiyle istifa etmesi ise uzun süre konuşulmuştu. Berat Albayrak'ın yerine ise Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfü Elvan getirilmişti.

*Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise görevden alınarak yerine Mehmet Muş getirilmişti.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabinede yapılan kısmi değişiklikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikiye bölünerek, Zehra Zümrüt Selçuk görevden alınmıştı. Yerine ise Vedat Bilgin Çalışma, Derya Yanık ise Aile Bakanlığına atandı.

*Görevinden affını isteyen diğer bakan ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Selçuk, eğitimdeki 'çift başlılık' iddiasıyla istifa etmiş yerine ise Mahmut Özer atanmıştı. Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Lütfü Elvan'ın koltuğuna ise Nurettin Nebati oturdu.

Bünyamin Güler